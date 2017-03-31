遭控塗銷捍衛中華民國 文化部澄清
中正紀念堂管理處遭控要求民間團體塗銷活動看板「捍衛中華民國」文字，主管機關文化部今天說，搭設背板及布幔原沒申請，中正紀念堂管理處依規定了解，非針對內容文字，溝通似有誤會。
媒體報導，中華民國中央軍事院校校友總會將在中正紀念堂前廣場辦活動，講台看板寫有「捍衛中華民國」，中正紀念堂管理處以涉政治語言字眼要求拆除看板，該團體被迫噴漆塗銷。
文化部發布新聞稿表示，有關民間團體申請在中正紀念堂辦活動，針對所謂塗銷設置看板文字一事，據了解該團體在活動現場搭設背板及布幔不在原申請項目。
文化部說，中正紀念堂管理處依「中正紀念堂管理處場地申請使用要點」，就未申請事項了解溝通，非針對看板布幔內容文字，溝通似有誤會。
文化部表示，人民表意自由受憲法保障，文化部尊重人民意見表達自由及訴求，也尊重活動內容，但活動辦理如有搭建硬體設施的需要，希望能依規定事前申請。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。