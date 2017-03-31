遭控塗銷捍衛中華民國 文化部澄清

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中正紀念堂管理處遭控要求民間團體塗銷活動看板「捍衛中華民國」文字，主管機關文化部今天說，搭設背板及布幔原沒申請，中正紀念堂管理處依規定了解，非針對內容文字，溝通似有誤會。

媒體報導，中華民國中央軍事院校校友總會將在中正紀念堂前廣場辦活動，講台看板寫有「捍衛中華民國」，中正紀念堂管理處以涉政治語言字眼要求拆除看板，該團體被迫噴漆塗銷。

文化部發布新聞稿表示，有關民間團體申請在中正紀念堂辦活動，針對所謂塗銷設置看板文字一事，據了解該團體在活動現場搭設背板及布幔不在原申請項目。

文化部說，中正紀念堂管理處依「中正紀念堂管理處場地申請使用要點」，就未申請事項了解溝通，非針對看板布幔內容文字，溝通似有誤會。

文化部表示，人民表意自由受憲法保障，文化部尊重人民意見表達自由及訴求，也尊重活動內容，但活動辦理如有搭建硬體設施的需要，希望能依規定事前申請。1060331

(中央社)