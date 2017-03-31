李明哲家屬訴求 海基會轉知海協會
海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，民進黨前黨工李明哲妻子李凈瑜的訴求，海基會將轉知大陸海峽兩岸關係協會，她也籲請陸方尊重家屬意願，盡快安排探視及會見。
長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民進黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在19日自澳門入境大陸廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已13天。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光29日在例行記者會中表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。但未明確指出李明哲被關押在何處。
李凈瑜今天召開記者會表示，將放棄聘請律師，不做法律性無謂辯護，並決定親自前往北京瞭解狀況，營救丈夫。
對此，李麗珍表示，海基會將透過傳真與電話方式通報大陸海協會，盼海協會轉知有關單位，尊重李明哲家屬的意願，儘速安排探視及會見。
至於李凈瑜何時搭機前往北京？李麗珍說，將會與她進一步接洽，待瞭解情況後，會派員陪同李凈瑜搭機前往北京。1060331
(中央社)
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