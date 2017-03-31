選黨魁 吳敦義：國民黨退出校園是錯的

我要評比

前副總統吳敦義今天到北投與黨員座談時表示，國民黨退出校園是錯的，承諾當選黨主席後會恢復知青黨部，讓大學師生成為黨員，努力培育年輕人，讓國民黨更有前途。

宣布參選國民黨主席的吳敦義晚間在前總統府秘書長曾永權、國民黨議員陳重文、前立委丁守中等人陪同下出席北投「吳敦義與黨員有約」活動，現場數百人高喊「吳敦義，凍蒜！」

台北晚間下起大雨，吳敦義感謝還有這麼多人不畏風雨前來相挺，他說，國民黨在野不能灰心喪志，只要繼續努力，只要執政黨失去民心，國民黨就有機會。

吳敦義說，國民黨退出校園是錯的，未來他若當選黨主席，要恢復各地知青黨部，讓大學師生成為黨員，婦女、勞工、農漁、科技產業等領域也要活絡，讓國民黨更有前途。

吳敦義也強調年輕人的重要性，國家沒有年輕人會衰老，國民黨沒有年輕人就沒有改革味道，因此他會努力讓國發院培養青年。現場也有許多北投青商會的青年站出來力挺。吳敦義高喊「國民黨，加油！」，現場司儀則帶領全場喊「吳敦義，凍蒜！」。1060331

(中央社)