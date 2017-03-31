衝浪板不能上火車 野生張震嶽這樣說
腳踏車可上火車，但衝浪板卻不行？最近有民眾發起「一人一信」活動，呼籲相關運輸單位重視。同樣熱愛衝浪的藝人張震嶽今天也說，既然自行車可以，為何衝浪板就不行？
腳踏車與衝浪板都是休閒運動器材，但是前者可以上火車與捷運，唯獨後者卻因長度超過限制，遭到禁止。
為爭取權益，最近有民眾發起「一人一信」活動，呼籲台鐵等相關運輸單位的規定能更彈性。
媒體今天在宜蘭頭城烏石港衝浪勝地，採訪衝浪客看法時，恰巧捕獲野生的張震嶽。
「既然自行車可以，為何衝浪板不行？」張震嶽說，衝浪板一般都會用板袋裝著運輸，所以安全性會比腳踏車好；若衝浪板擺在火車或捷運列車的大型置物區域，一般都會沒事啊！那幾乎都很好解決的。
他表示，這樣規定會影響到民眾的休閒生活，政府不是要鼓勵大家多運動嗎？但是在某些地方又不方便。
張震嶽後來也在個人臉書上說，若沒有影響到其他乘客為前提下，有點不合理，但想想短板或許說得過去，長板可能需要其他解決辦法了。政府提倡民眾多從事休閒娛樂運動，但某些教條式規範跟不上時代，或許衝浪是小眾運動，怕麻煩就因噎廢食，不就是政府的常態嗎？
他也認為，媒體要去問問台東縣長黃健庭，「我說沒人鳥，縣長可能比較有力！」，黃健庭那麼大力推廣台東衝浪，前陣子還跟國際賽事簽約，若是海外選手要搭火車去台東比賽，或想去世界級台東浪點朝聖的老外，卻不能上火車，糗爆衝浪界。
其他衝浪客也說，衝浪板不可上火車，太不合理。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。