衝浪板不能上火車 野生張震嶽這樣說

腳踏車可上火車，但衝浪板卻不行？最近有民眾發起「一人一信」活動，呼籲相關運輸單位重視。同樣熱愛衝浪的藝人張震嶽今天也說，既然自行車可以，為何衝浪板就不行？

腳踏車與衝浪板都是休閒運動器材，但是前者可以上火車與捷運，唯獨後者卻因長度超過限制，遭到禁止。

為爭取權益，最近有民眾發起「一人一信」活動，呼籲台鐵等相關運輸單位的規定能更彈性。

媒體今天在宜蘭頭城烏石港衝浪勝地，採訪衝浪客看法時，恰巧捕獲野生的張震嶽。

「既然自行車可以，為何衝浪板不行？」張震嶽說，衝浪板一般都會用板袋裝著運輸，所以安全性會比腳踏車好；若衝浪板擺在火車或捷運列車的大型置物區域，一般都會沒事啊！那幾乎都很好解決的。

他表示，這樣規定會影響到民眾的休閒生活，政府不是要鼓勵大家多運動嗎？但是在某些地方又不方便。

張震嶽後來也在個人臉書上說，若沒有影響到其他乘客為前提下，有點不合理，但想想短板或許說得過去，長板可能需要其他解決辦法了。政府提倡民眾多從事休閒娛樂運動，但某些教條式規範跟不上時代，或許衝浪是小眾運動，怕麻煩就因噎廢食，不就是政府的常態嗎？

他也認為，媒體要去問問台東縣長黃健庭，「我說沒人鳥，縣長可能比較有力！」，黃健庭那麼大力推廣台東衝浪，前陣子還跟國際賽事簽約，若是海外選手要搭火車去台東比賽，或想去世界級台東浪點朝聖的老外，卻不能上火車，糗爆衝浪界。

其他衝浪客也說，衝浪板不可上火車，太不合理。1060331

(中央社)