穆斯林團體上街抗議鍾萬學 警方逮5人

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印尼穆斯林團體再上街頭，抗議競選連任雅加達省長的鍾萬學褻瀆可蘭經。不過，這次警方態度強硬，稍早逮捕抗議團體5人。

印尼「穆斯林人民論壇」（FUI）今天號召數千名支持者走上雅加達街頭，抗議鍾萬學褻瀆可蘭經。

不過，這次警方態度強硬，出動大批警力，結合軍事人員，嚴格把守各交通要道，不讓抗議群眾滋事。

抗議群眾提出多項訴求，包括停止對伊斯蘭教士犯罪調查、免除鍾萬學省長一職、把褻瀆可蘭經者關起來等。

抗議群眾在遊行過程中除要求總統佐科威把鍾萬學免職外，也大喊支持雅加達正副省長選舉3號候選人前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

在軍警強力戒備下，這場抗議活動未傳出暴力事件。

值得注意的是，印尼警方一早逮捕「穆斯林人民論壇」秘書長穆罕默德艾爾（Muhammad Al Khaththath）和另4名成員，罪名是企圖推翻政府。

雅加達警局發言人雷登（Raden Prabowo Argo Yuwono）表示，「我們指控他們密謀叛國，根據多項發現，他們有一項佔領印尼國會的計畫。」

數千名抗議者今天聚集在雅加達的大清真寺，警方與軍方人員則封鎖通往市中心總統府的道路。

雅加達將於4月19舉行正副省長選舉第二輪投票，將由尋求連任的鍾萬學和和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat），對決阿尼斯和桑迪阿加。外界視今天的示威為選前的抗議活動。1060331

(中央社)