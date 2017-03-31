大陸第3批自貿區即將統一掛牌 服務「一帶一路」

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上海證券報報導，第3批自貿區，遼寧、浙江、河南、湖北、四川、陜西、重慶7地的自貿區各項籌備工作完畢，即將統一掛牌。

報導援引南開大學中國自由貿易試驗區研究中心副主任盛斌稱，第3批自貿區掛牌成立後，中國基本形成以「1+3+7」自貿區為骨架、東中西協調、陸海統籌的全方位和高水平區域開放新格局，並為加快實施「一帶一路」戰略提供重要支撐。

遼寧、浙江、河南、湖北、四川、陜西、重慶7地自貿區，將對接長江經濟帶、中部崛起、西部大開發、振興東北老工業基地等中國國家級區域發展戰略。

報導稱，未來自貿區共同對接的戰略主線是「一帶一路」。原有的上海、廣東、天津和福建4個自貿區將以推動「一帶一路」建設作為重要內容，新成立的7個自貿區則將以對接「一帶一路」作為重要支點。

上海財經大學自由貿易區研究院副院長孫元欣表示，中國自貿區改革從原來狹義的自由貿易試驗區進入綜合改革試驗區，包括綜合保稅、金融、高新技術、農業、旅遊在內的多類型自貿片區將出現，改革領域將被大大拓寬。

具體來看，遼寧自貿區分為瀋陽、大連、營口3個片區，將打造具有國際競爭力的先進裝備製造業基地、作為東北亞開放合作、國際海鐵聯運大通道的重要樞紐。浙江自貿區將落實關於「探索建設舟山自由貿易港區」的要求，就推動大宗商品貿易自由化，提升大宗商品全球配置能力。

河南自貿區，涵蓋鄭州、開封、洛陽3個片區。在產業布局上，鄭州片區重點發展先進製造業、跨境電商、現代金融、服務貿易等。湖北自貿區將發揮其在實施中部崛起戰略和推進長江經濟帶建設中的示範作用。

陜西自貿區，設立中心片區、西安國際港務區片區和楊淩片區。中心片區重點發展戰略性新興產業和高新技術產業。西安國際港務區片區重點發展國際貿易、現代物流、金融服務、旅遊會展、電子商務等產業。

四川自貿區，將落實中央關於加大西部地區門戶城市開放力度以及建設內陸開放戰略支撐帶的要求，打造內陸開放型經濟，內陸與沿海沿邊沿江協同開放。四川自貿區分為成都片區、瀘州川南臨港片區兩部分。成都片區是四川自貿區主體，規劃面積近100平方公里。

重慶自貿區，將落實中央關於發揮重慶戰略支點和連接點重要作用、加大西部地區門戶城市開放力度的要求，帶動西部大開發戰略深入實施。重慶自貿區初步分為兩江新區片區、西永片區和果園港片區。

(工商)