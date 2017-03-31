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中部中小企業多 成一例一休重災區

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根據1111人力銀行最新調查指出，有超過6成3受訪中部業者受到1例1休新制衝擊影響，比例比全台平均54.2％多出9％，成為北、中、南三地衝擊最大的區域。其中又以「加班費大增、人事成本增加」、「增聘人力、人事成本增加」、「員工排班困難」對企業的衝擊最大。

就人事成本調查，超過6成3人事成本因1例1休而增加，有增加的企業，平均增加幅度高達14.8％。整體而言，中部地區業者因1例1休而增加的人事成本，平均達9.3％。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，中部地區以中小型製造業及餐飲業為主力，而製造業及餐飲服務業因營運時間長，需輪班、排班或依營運需求而需要較高彈性運用，加上中部業者多以中小企業為主，人力調度空間有限，以致在1例1休的嚴謹制度下，人事成本增加的幅度較高，受影響的程面也較大，因而使得中部地區成為北中南三地的1例1休「重災區」。

何啟聖指出，調查也發現高達6成業者坦言因1例1休而調整企業運作，其中26.4％為「改變排班制度」、14.4％「增聘正職人力」、12.4％「調整員工薪資結構、獎金制度」最多。

亦有4成3企業因1例1休調整人事規劃，其中17.9％選擇增聘兼職人力、12.9％增聘正職人力、8％遇缺不補，另4％甚至裁員減少人事成本。

受訪中部企業也表示，任職員工有6成7的個人薪資並未因1例1休而有所改變。另2成薪水因而增加。

中部受訪業者也坦言，加班費過高、每月加班上限46小時、例假日不能加班等限制，執行上最困難，最需要調整。

何啟聖提醒企業主，勞基法開放所有行業適用「二周彈性工時」、製造相關產業適用「八周彈性工時」，服務相關產業更適用彈性最大的「四周彈性工時」，同時特定職務適用俗稱「責任制」的勞基法84條之1，給予各產業更多的人力運用彈性，業者可依適用類別進行人力規畫與安排，達到勞資雙贏的局面。

(中時)

關鍵字：中部中小企業一例一休
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