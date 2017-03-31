8000美元拾金不昧 廣州司機被點讚
29日晚間，廣州市二汽公司511線公車司機發現一只黑色提包，裡面有大量現金及各類證件單據，並立即將失物交給總站站務員，並向主管隊長報告此事；30日上午，二汽公司成功和馬裡巴馬科失主聯繫。
二汽公司公車司機彭樹玉表示，29日晚間9點回到總站例行檢查時，在車廂後面座椅下面，發現一只小提包；由於遇到此類乘客遺失物品的事例很多，當時只當做一般失物拾起交給值班站務員處理。
二汽公司主管隊長林健表示，當晚站務員反映彭姓司機在車上拾獲一只小提包，內含大量現金；由於涉及錢財問題，他不敢輕舉妄動。
得知消息後，立即前往511線公車總站。隨後林建與站務員和司機一起清點失物，據統計，包內有美金7700元、非洲法郎50000元、護照及單據一批。由於金額較大，林健將該事向公司主管部門反映，並按照公司相關製度流程妥善保管好失物。
經查相關證件後得知，失主為馬里巴馬科人，生於1989，今年3月23日入境中國。公司隨後工作人員聯繫上馬里領事館，並將證件資料送至馬里領事館，領事館通知失主到總站領取失物，失主表示，非常幸運能在廣州遇到這樣的好心司機。
(旺報)
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