宰殺白海豚致身首異處 罪等同殺害貓熊

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大陸微博瘋傳中華白海豚身首異處血腥照片，由於白海豚為國家一級保育動物，宰殺中華白海豚，等同殺害「貓熊」，將判處10年以上有期徒刑，並處罰金或沒收財產。

30日下午「@珠海同成會」於微博發布，網友在廣東省珠海市金灣區南水鎮發現有人宰殺海豚，經水生動物專家辨識後表示，被宰殺的海豚為中華白海豚，是大陸國家一級保育動物，而且依體色、頭部大小推斷，被宰殺的白海豚為幼年個體；網友也紛紛在微博下流言，「強烈譴責，一定要懲罰」。

然而宰殺白海豚，罪同於宰殺國寶動物貓熊，依大陸刑法第341條規定，非法獵捕、殺害國家保育動物，罪重將處以10年以上有期徒刑，並處罰金或沒收財產，大陸相關單位目前正展開調查。

對此，台灣媽祖魚保育聯盟許馨庭表示，每項保育動物，都有不可估量的價值，不得任意宰殺；由於白海豚是海洋食物鏈的高級消費者，含汞量多，若民眾食用白海豚，等於吃下大量的汞。

(旺報)