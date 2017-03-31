鼓勵全家出遊 心之芳庭推出三代同堂暖心方案

心之芳庭環境優美，是不少人假日選擇出遊的地點。（圖／心之芳庭提供）

欣賞美景之餘更不能缺少美食。（圖／心之芳庭提供）

小南法-頑童套餐（圖／心之芳庭提供）

四月連假即將到來，想好春日出遊地點了嗎？為了鼓勵三代同堂闔家出遊，心之芳庭與味丹文教基金會特別推出「三代同堂感恩雙招待」專案，鼓勵全家人享受出遊的開懷與幸福，貼心安排65歲以上長者、8歲以下孩童，享免費入園優惠；另外，三代同堂於園區內小南法餐廳用餐，味丹文教基金會招待長輩免費享用主廚精心設計，營養均衡且適合長幼食用、色香味俱全的「健康頑童超值套餐」。

連假時除了帶著小寶貝出遊，也別忘了家中的「大寶貝」，忙碌生活容易讓人遺忘為人子女該盡的孝順，但是為人父人母後應該終能理解爸媽的辛苦，因此依心照料家中的孩子之餘，記得回頭看看爸媽需要的可能不只是物質上的需求，還有一份「陪伴」。

但一家大小出遊的代價總是昂貴，容易讓荷包元氣大傷，因此心之芳庭和味丹文教基金會趁著連假推出新方案，讓客人能帶著家中大小頑童，一同到素有台中後花園之稱的心之芳庭踏青，溫暖的敬老專案讓長輩享受佳節感恩雙重招待，孩子們也擁有足夠的空間嬉戲，全家人的心也能再次緊緊貼近。

(中時)