川習會 大陸外交部：尋求合作共贏

對於下周將舉行的川習會，中國大陸外交部發言人陸慷表示，這是美國總統川普上任後兩國領導人首度會晤，中美雙方都有共識，在不衝突不對抗、相互尊重的基礎上，尋求合作共贏。

川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平將在4月6日於美國佛羅里達州進行為期2天的會晤。這是川普上任後，首度與習近平面對面接觸，國際高度關注。

陸慷今天在中國大陸外交部例行記者會上表示，這次兩個大國領導人會晤，重點就是首次面對面，就一些重大問題進行深入溝通，所有安排也都會圍繞這個中心展開。不過他並未透露會晤的細節安排。

根據中國大陸外交部網站的文字實錄，陸慷被問及川普推文聲稱這次將是一次相當困難的會面，也談到中美可能會產生的貿易摩擦時表示，中美關係發展到今天，雖然有過起起伏伏，但總體是朝著向上、向著利益更加共融的方向發展。

陸慷坦承，要說兩個大國之間沒有任何分歧，也不現實。隨著兩國利益的接觸面越來越廣，出現一些情況也是可能會有的。但他強調，中美雙方現在都有一個共識，就是在不衝突不對抗、相互尊重的基礎上，尋求合作共贏。「我想有這個共識就好辦」。1060331

(中央社)