蘇格蘭正式向英首相要求舉辦第二次獨立公投
蘇格蘭政府周五致函英國首相梅伊(Theresa May)，正式提出進行第二次獨立公投的要求。蘇格蘭的舉動使得面臨脫歐難題的英國政府陷入嚴重分裂危機。
據法新社報導，蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)在給梅伊的一封信中說，希望英國政府府與蘇格蘭政府能進行前期會談，就1998年蘇格蘭法案「第30章命令」中准予蘇格蘭議會發動獨立公投一事進行討論。
施特金在信中說，蘇格蘭人民有權力選擇自己的未來，在去年全英國的脫歐公投中，蘇格蘭希望留在歐盟，但英國的公投結果卻決定脫離歐盟，2014年的獨立公投中雖然有55%的蘇格蘭人對獨立投下反對票，但在英國決定脫歐後，顯然情況已有很大的改變。她希望梅伊能做出理性的決定，不要阻撓蘇格蘭再次舉辦獨立公投。
同時也是蘇格蘭民族黨黨魁的施特金上周曾表達要與梅伊商討蘇格蘭獨立公投的想法，3月上旬亦曾公開表示，蘇格蘭政府擬於2019年春季英國脫歐完成之前，再次舉行蘇格蘭獨立公投。她該認為，英國脫歐已經啟動，蘇格蘭選民若在英國退出歐盟之前對蘇格蘭獨立進行公投，可以避免蘇格蘭長期地被排除在歐盟單一市場之外。
蘇格蘭在2014年曾進行過首次獨立公投，反對再次進行獨立公投的蘇格蘭保守黨認為，獨立公投容易造成蘇格蘭內部的分歧，這不是民眾想要的結果。
(中時電子報)
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