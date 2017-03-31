收拾龐大貿易逆差 川普將頒2道行政命令
美國高階政府官員表示，川普總統今天將頒布2道行政命令，以根除造成美國龐大貿易赤字的原因和凶手，第一步就是把過去強硬的貿易言論化為具體行動。
法新社報導，商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，其中1項命令將會產生「逐個國家和逐項產品」的詳細分析，並在90天內回報川普總統。
另1項命令則是要求政府檢視美國可針對外國政府補貼或在美傾銷的產品，有效課徵貿易關稅的方式。
川普首席貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）說：「我們這類關稅短收了28億美元」。根據研擬中的提案，美國海關可以在邊界，或檢查產品的風險時，做出更具實質約束性的要求。
納瓦洛臚列多項問題產業表示：「這攸關重大，有鋼鐵、化學、農產品和機械，這是行動的開始。」
納瓦洛堅稱新措施將符合WTO規定，有些人可能認為美國是在豎立貿易技術障礙。
納瓦洛說：「我們一直都有在課徵這些關稅，只是作的不好。對不適任問題，WTO在保持緘默。」
川普選擇頒布這兩道命令的時間點，就在川普和中國大陸國家主席習近平會面之前，恐被視為對北京當局發出的警告。
羅斯表示，「不用說，頭號逆差來源就是中國。」其他可能牽涉的十餘國也在名單中。
名單中其他國家包括：台灣、日本、德國、墨西哥、愛爾蘭、越南、義大利、南韓、馬來西亞、印度、泰國、法國、瑞士、印尼和加拿大。
羅斯表示，存在貿易逆差不必然意味著會採取報復或矯正行動。
羅斯說：「倘若他們提供我們不能提供的產品，就有點難以點名某國作壞事...在某些案例中，只是因為他們比我們更擅長製造某種產品或成本比我們低廉。所以這並不表示，名單中被點名的國家都是作壞事。」1060331
(中央社)
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