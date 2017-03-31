多一個也塞不下 法國監獄容量達極限

法國監獄擁擠且衛生條件不佳，超收問題嚴重，巴黎近郊一所監獄典獄長近日寫信告訴法院與檢察官，她所管理的監獄無法再收容更多受刑人了。

世界報（Le Monde）報導，巴黎北郊的維勒班特市（Villepinte）監獄典獄長波普蘭（Lea Poplin）近日寫信給法院和檢察官說，她所管理的監獄現有1132名受刑人，但原本設計只能容納582人，意即現有人數已是正常容納量的兩倍，是有史以來最多，不可能再多容納一名受刑人。

監獄爆滿的情況不只在這所監獄，法國現有將近7萬名受刑人，監獄的平均容納量已達118%，幾乎到處都超收，連暫時拘留和短刑期監獄的容納量也達143%。

在這種情況下，部分受刑人獲得有限制的釋放，可自由行動但必須接受司法單位或電子監控，但這些措施未必能防止他們再犯。

此外，法國監獄還有老舊、鼠患、跳蚤橫行、欠缺醫療的沉痾，連官方監督報告都曾評為「不人道」。

法國即將於5月選出新任總統，主要候選人如右派的費雍（Francois Fillon）、極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）都主張新增1萬6000個到4萬個監獄床位，其餘候選人如左翼的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）也承諾翻新監獄。1060331

(中央社)