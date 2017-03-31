多一個也塞不下 法國監獄容量達極限
法國監獄擁擠且衛生條件不佳，超收問題嚴重，巴黎近郊一所監獄典獄長近日寫信告訴法院與檢察官，她所管理的監獄無法再收容更多受刑人了。
世界報（Le Monde）報導，巴黎北郊的維勒班特市（Villepinte）監獄典獄長波普蘭（Lea Poplin）近日寫信給法院和檢察官說，她所管理的監獄現有1132名受刑人，但原本設計只能容納582人，意即現有人數已是正常容納量的兩倍，是有史以來最多，不可能再多容納一名受刑人。
監獄爆滿的情況不只在這所監獄，法國現有將近7萬名受刑人，監獄的平均容納量已達118%，幾乎到處都超收，連暫時拘留和短刑期監獄的容納量也達143%。
在這種情況下，部分受刑人獲得有限制的釋放，可自由行動但必須接受司法單位或電子監控，但這些措施未必能防止他們再犯。
此外，法國監獄還有老舊、鼠患、跳蚤橫行、欠缺醫療的沉痾，連官方監督報告都曾評為「不人道」。
法國即將於5月選出新任總統，主要候選人如右派的費雍（Francois Fillon）、極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）都主張新增1萬6000個到4萬個監獄床位，其餘候選人如左翼的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）也承諾翻新監獄。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。