楊貴媚不捨豬哥亮 憶合作大釣哥好拚
藝人豬哥亮罹癌住院，合作賀歲片「大釣哥」的演員楊貴媚今天說，豬哥亮很敬業，不僅拍片過程看不出來，連宣傳活動都沒錯過，看得十分不捨，希望豬哥亮多休息把身體顧好。
戲劇「媽媽不見了」是導演鄭文堂執導，演員楊貴媚、蔡振南、侯怡君、鍾欣凌、莊凱勛等人演出，下午在台北舉行收視慶功及造勢記者會，當場重現劇中代表媽媽味道的炸雞捲。
蔡振南幫忙炸雞捲，笑稱今天是帶著贖罪的心來做菜，播出後被很多人罵怎麼對太太這麼壞，一旁的楊貴媚和侯怡君連忙直喊「其實蔡振南是很貼心的」。
楊貴媚參與演出豬哥亮投資及主演的「大釣哥」，坦言合作時就聽聞豬哥亮身體狀態不太好，但豬哥亮很敬業，不僅拍片過程看不出來，連宣傳活動都沒錯過，讓眾人看得十分不捨，希望豬哥亮多休息把身體顧好。
是否有關注或去探視豬哥亮？楊貴媚說，現在豬哥亮一家團聚很幸福，就不要再去打擾人家，希望他好好享受家庭團圓，好好養身體。
侯怡君曾搭檔豬哥亮主持節目「豬哥會社」，直呼能合作是她的福氣與榮幸，衷心期盼豬哥亮戰勝病魔，繼續帶給觀眾歡樂，大家一起為豬哥亮打氣加油；至於與藝人利菁紛爭，她說，不要再浪費資源在過去的事，要向前走。1060331
(中央社)
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