涉嫌殺害網拍女模 程宇又因詐欺被起訴
24歲程宇才因涉嫌設局殺害陳姓網拍女模，被收押禁見，今又有女網友指控詐欺，交往期間，程男佯稱自法國歸國準備接管家族事業，後以同居購屋需要斡旋金、錢包掉了等理由，又假冒「程媽」名義，前後騙走女網友24萬餘元。新北地檢署依詐欺取財罪嫌，將程宇起訴。
起訴書指出，程男承諾女網友要帶她回法國見父母，但於2016年8月8日出國當天，誆稱「我出車禍了，無法出國」，從此人間蒸發，避不見面。女網友借用他人手機撥打，程男才接聽並再度說謊人在醫院，女網友趕往探視，醫院表示查無此人，女網友才大夢初醒，憤而提告。
新北地檢署依詐欺取財罪嫌，將程宇起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。