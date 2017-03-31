涉嫌殺害網拍女模 程宇又因詐欺被起訴

24歲程宇才因涉嫌設局殺害陳姓網拍女模，被收押禁見，今又有女網友指控詐欺，交往期間，程男佯稱自法國歸國準備接管家族事業，後以同居購屋需要斡旋金、錢包掉了等理由，又假冒「程媽」名義，前後騙走女網友24萬餘元。新北地檢署依詐欺取財罪嫌，將程宇起訴。

起訴書指出，程男承諾女網友要帶她回法國見父母，但於2016年8月8日出國當天，誆稱「我出車禍了，無法出國」，從此人間蒸發，避不見面。女網友借用他人手機撥打，程男才接聽並再度說謊人在醫院，女網友趕往探視，醫院表示查無此人，女網友才大夢初醒，憤而提告。

新北地檢署依詐欺取財罪嫌，將程宇起訴。

(中時)