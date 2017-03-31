清明掃墓塞塞塞 張花冠要求中央正視民怨

通往牛稠埔公墓的道路一遇上清明時節就塞車。（余信賢翻攝）

通往牛稠埔公墓的道路一遇上清明時節就塞車。（余信賢翻攝）

清明掃墓塞塞塞，張縣長要求中央正視民怨！位於嘉義縣水上鄉的火化場為嘉義市政府所經管，土地卻位在嘉義縣境內，因出入道路狹窄壅塞，鄰近又有牛稠埔公墓及民間經營的寶塔，多年來縣府一再陳情中央改善交通問題，但未獲重視。縣長張花冠3月31日以罕見的激動語氣，建請中央相闗部會清明期間實地到現場走一趟，親身感受人民之苦。

位於嘉義縣水上鄉的嘉義市殯葬管理所火化場，轄區和權責分屬縣市政府經管，數十年來殯葬業務激增，道路現況和公共設施早已不敷使用，尤其清明期間大量人車湧入牛稠埔地區，動彈不得，民眾年年飽受塞車之苦，積怨日生，要求改善交通的聲音一年比一年激烈。

火化場一帶的交通問題，一直是地方及各級民代最關心的議題，張花冠多次爭取中央專案補助擴建聯外道路，但多年來全無下文，面對接下來的清明連續假期，張花冠31日建請內政部長、營建署長及中央相關單位首長這兩天南下嘉義走一回，親身體驗塞在車陣的感受及體認地方遭遇的困境，並伸出援手，協助解決嘉義縣市共同面臨的難題。

(中時)