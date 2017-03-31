立委：一例一休衝擊大 勞基法該修就修

立委黃國書、何欣純、張廖萬堅對一例一休衝擊，今天出席1111人力銀行在中科管理局舉行的一例一休公聽會表示，《勞基法》前身是《工廠法》，已不適行業趨勢變化，何欣純更直言，勞動部一一函釋不足解決問題，只會製造問題，一例一休若有錯誤，就要有勇氣承認錯誤，他們已聽到產業和勞工心聲，承諾帶回立法院針對一例一休調整或修法，讓大家的聲音更有力量。

張廖萬堅表示，政府以一個法令，用在各種不同勞動條件的行業有點困難，尤其《勞基法》不斷修修改改，只是讓正蓬勃的新創和微創產業與傳統製造業，在夾縫中找法令，一例一休應做原則性規範而不是一致性，不要讓企業因為法令而失去活力、彈性和競爭力。

「民國73年勞基法，當時是以製造業思維制定，經過33年結構早已轉變」，張廖萬堅說，政府如想藉增修方式解決，只會愈修愈複雜，很多細線牽在一起扯不清，讓本來落實周休二日要讓勞工休息的目的，變成企業受困，勞工權益受損的三輸。

黃國書說，去年底立院通過一例一休，以為折衷版本會獲大多數勞資認同，沒想造成產業哀鴻遍野，黨團都在關切勞資誰獲利？憂心未來台灣產業競爭力受影響，要照顧勞工的美意，變成可以加班增加1、2萬的收入沒有了。

黃國書認為，加班時數設計沒有彈性，大企業增加增加1到2成的成本，中部地區小企業和小工廠勞工不超過10人，人力如何調配？老闆抱怨訂單大月時去那裡找技術工？未來產業競爭力在那裡？民進黨團會務實擴大討論，「衝擊如太大，勞基法該修就修！」

勞動部4月將對一例一休函釋，何欣純表示，一一函釋不足解決問題，只會製造問題，她舉中研院4000多人用勞基法聘用，因一例一休訂太細，管太多，連排班很困難，連地方政府的清潔隊員也為了預算問題頭殼抱在燒。

「要大家都穿訂製的同一件衣服，無法符合各行各業！」何欣純強調，周休二日方向立意良善，但產業經濟的好事卻事與願違，應依各行各業分門別類，穿量身打造的舒適衣服「才會水！」

(中時)