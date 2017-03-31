陸人體器官捐獻登記 7年增長近百倍
新華社報導，中國人體器官捐獻管理中心表示，2016年，中國登記捐獻遺體和器官的志願人數達10萬4538人，與2010年的1087人相比，增長近100倍。
從登記區域看，全大陸31個省區市都有志願登記，湖北、江蘇、上海、廣東等經濟發達地區登記人數較多；從登記年齡看，由於志願登記要求具有完全民事行為能力，登記者以中青年居多，約佔60％以上，60歲以上老年人約佔20％；從職業來看，各行各業各層次都有。
中國人體器官捐獻管理中心、中國器官移植發展基金會31日在上海舉行2017年全國人體器官捐獻緬懷紀念暨宣傳普及活動，旨在緬懷紀念平凡而高尚的人體器官捐獻者，宣傳普及器官捐獻的理念。
報導稱，中國於2010年3月啟動了公民逝世後器官捐獻試點工作，得到了社會各界的大力支持和公眾的積極響應。
中國器官移植發展基金會理事長黃潔夫表示，目前中國器官捐獻工作仍處於「新生兒」階段，各地發展不平衡，下一步還需要不斷加強機構、隊伍建設和建章立制工作，加強信息化建設，相關部門也會制定公布更多支持政策，逐步構建「陽光、公正、高效」的人體器官捐獻體系。
(中時)
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