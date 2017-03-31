一例一休後遺症 勞工怨：加班賺錢錯了嗎？

「周休二日加班費少8000元！」「周六日禁止出差，收入被砍1萬5！」1例1休上路，不少勞工卻是未蒙其利先瘦了荷包，抱怨禁止加班月入少4000元，被迫兼差補薪水維持生活開銷，向政府喊話趕快搶救台灣的低薪環境。

30歲Stephen在租賃公司宿舍當管理員2年多，他說，未實施一例一休前，只要有空就會在周六日多排班賺取加班費，平均月收入約3萬4000元，但實施一例一休新制後，公司下令固定周休二日，「唉！我的加班費暴減8000元，月收入只剩下2萬6000元」。

「希望政府先改善低薪環境，而不是強迫勞工休假或不能加班！」Stephen說，政府鼓勵員工休息是好事，但台灣薪資水準偏低，很多人才會用加班費來增加收入，現在想多賺錢都違法。

41歲業務高手Kevin，4年多來每天在外跑業務時間超過10小時以上，底薪、獎金、加班費和差旅費，平均月入約5萬元， 為配合客戶，原本隨時可在周六、日出差到外縣市，但實施一例一休後，公司擔心被勞檢以及支付高額加班費，開始減少員工周末出差次數。

Kevin抱怨少了周末加班費、差旅費和業績獎金，薪水硬生生少掉1萬5000元，大嘆「感覺實施一例一休似乎沒有比較好」。

26歲的小傑任職傳產加工業，發揮台灣人打拚精神，周六勤勞加班多賺1000元，平均月收入3萬多元，但實施新制後，公司擔心違法受罰，讓員工加班的意願銳減，月收入縮水4000多元。

為填補薪水短缺，他只好利用平日或周六閒餘時間，在電子商務平台兼差，幫忙上下架貨物，補回每月多出4至5000元的收入，在一例一休下自力救濟。

(中時)