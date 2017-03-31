不放養、不棄養！飼主好主人起步走

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台中市府推出「2017好主人in台中」活動，提醒飼主善盡不放養、不棄養的責任。（盧金足攝）

每年4月4日為世界流浪動物日，台中市府今天宣布「2017好主人in台中」系列活動起跑！市府副市長張光瑤呼籲民眾愛惜每一個小生命，同時也發揮公德心，正確使用牽繩與清便袋，確保行人安全與環境整潔，提醒飼主善盡不放養、不棄養的責任。

為宣導寵物飼養正確觀念，市府推出「2017好主人in台中」系列活動，邀請記錄片《十二夜》導演、寵物訓練師等專家舉辦豐富多元的課程講座與寵物健康諮詢，協助解決飼養上的疑難雜症。

張光瑤說，領養寵物要有正確的觀念與方法，深入了解動物的習性與飲食健康，藉由此次活動，讓民眾感受領養寵物的真諦。

「好主人in台中」活動昨天正式開跑，「浪孩起步走」團隊發起人吳培弘及西薩·米蘭狗教官亞洲接班人參賽者Annie也到場共襄盛舉。

台中市動保處長林儒良表示，「2017好主人in台中」系列活動4月起舉行，邀請十二夜導演Raye、王昱智寵物訓練師(熊爸)、西薩·米蘭狗教官亞洲接班人參賽者Annie老師等多位專家現身與談，宣導民眾飼養正確知識與觀念，讓動物保護從社會議題轉為生活實踐。

(中時)