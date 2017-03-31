中市梧棲、龍井新任區長布達

我要評比

台中市政府今天舉行梧棲區及龍井區新任區長布達典禮，由副市長張光瑤（右二）主持。（盧金足攝）

台中市政府今天（31日）舉行梧棲區及龍井區新任區長布達典禮，由副市長張光瑤主持，梧棲區長由原龍井區長劉俊信調派、龍井區長則由原梧棲區長戴燕如調派。張光瑤勉勵兩名區長將為民服務作為志業，盡力服務人民，讓人民有感。

張光瑤表示，區長職務雖有調動，但做的工作都相同，須以為民服務為志業，相信兩位區長都能做得很好。而新的職務是新的體驗，對人生將有很大的不同，期勉持續盡力服務人民，讓人民有感。

梧棲區長劉俊信，由龍井區長調派，曾擔任台中市政府民政局科長、台中市神岡區公所區長、台中市龍井區公所主任秘書。

民政局長蔡世寅指出，劉俊信在任職龍井區長期間，推動龍井區龍田陸橋下直排輪曲棍球場暨溜冰場新建工程、龍崗北坑道路新建工程、龍津活動中心新建工程、忠和中排河道改善工程、麗水里入口意像及龍港路附屬設施改善工程、公有設施市內空間維護工程等重大案件。

龍井區長戴燕如由梧棲區長調派，曾擔任龍井區公所主任秘書、龍井區公所社會課課長、龍井區公所秘書室主任等職務。

蔡世寅肯定戴燕如任職梧棲區長期間，協辦市府105年動員業務獲評為優等、領導所屬參加105年度愛鄰守護業務，榮獲台中市重大創新獎、爭取頂魚寮公園裝置藝術意象設施、榮獲105年度隱匿性稽核區公所組第1名等，圓滿達成任務。

(中時)