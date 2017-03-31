愛買搶連假商機 上千款商品優惠買一送一起
愛買搶攻連假商機，同時推出兒童節、清明節優惠，4月6日前上千款零食、玩具買一送一起；且首次針對兒童節推出「炸雞桶套餐」，強調比照速食店規格及口感，上周末全台單日賣2000套，可見受歡迎程度。
這次優惠零食包括OREO巧心蛋糕、品客墨西哥玉米脆片、曼陀珠枕頭包、變形金剛變身玩具等等；期間還有買曼陀珠、加倍佳登入發票抽荷蘭機票，與買SNICKERS DM商品任2件有刮SONY運動耳機、GARMIN運動手環，以及買健達送創意便利貼、買DM任2件可口系列商品送小瓜呆收納罐等活動。
另，愛買觀察每逢祭祖熟食熱銷飆5倍，像是烤美式豬腳在清明節等拜拜大檔周末每日全台賣上千隻、拜拜三牲組每日賣600套，今年則推50款熟食，包括烤鹹豬肉、烤美式豬腳、烤全雞、炸全魚等；拜拜三牲組合購62折優惠價418元。
4月6日前金爐、金紙、糖餅、生鮮肉品、水果等上千款掃墓商品5折起；水果平均比市價便宜2成，備貨量增加5倍，肉品則較市價最多便宜3成以上。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。