愛買搶連假商機 上千款商品優惠買一送一起

我要評比

愛買炸雞速食套餐，5塊雞＋可樂1.25L，4月6日前原價280元、特價119元。（愛買提供）

愛買Oreo巧心蛋糕149g，4月6日前原價88元、特價買一送一。（愛買提供）

愛買加倍佳迷你棒棒糖，每包210g，原價85元、特價75元。（愛買提供）

愛買搶攻連假商機，同時推出兒童節、清明節優惠，4月6日前上千款零食、玩具買一送一起；且首次針對兒童節推出「炸雞桶套餐」，強調比照速食店規格及口感，上周末全台單日賣2000套，可見受歡迎程度。

這次優惠零食包括OREO巧心蛋糕、品客墨西哥玉米脆片、曼陀珠枕頭包、變形金剛變身玩具等等；期間還有買曼陀珠、加倍佳登入發票抽荷蘭機票，與買SNICKERS DM商品任2件有刮SONY運動耳機、GARMIN運動手環，以及買健達送創意便利貼、買DM任2件可口系列商品送小瓜呆收納罐等活動。

另，愛買觀察每逢祭祖熟食熱銷飆5倍，像是烤美式豬腳在清明節等拜拜大檔周末每日全台賣上千隻、拜拜三牲組每日賣600套，今年則推50款熟食，包括烤鹹豬肉、烤美式豬腳、烤全雞、炸全魚等；拜拜三牲組合購62折優惠價418元。

4月6日前金爐、金紙、糖餅、生鮮肉品、水果等上千款掃墓商品5折起；水果平均比市價便宜2成，備貨量增加5倍，肉品則較市價最多便宜3成以上。

(中時)