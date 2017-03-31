澳洲反壟斷主管機關 反對銀行聯合抵制Apple Pay
澳洲反壟斷主管機關否決澳洲大型銀行擬與蘋果展開集體談判，並聯合抵制其行動付款平台Apple Pay的要求，代表蘋果贏得掌握未來行動付款技術的戰役，同時讓Apple Pay在澳洲站穩腳步。
澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）主席西姆斯（Rod Sims）周五表示，大型銀行的要求可能降低或扭曲多個市場的競爭環境，包括電子錢包。澳洲銀行對ACCC的裁決表示失望。
澳洲為全球最先進的電子付款市場之一，ACCC的裁決可望協助Apple Pay立足澳洲，同時設下判決先例。蘋果樂見ACCC周五的決定。
(工商)
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