陸強制垃圾分類 推綠色帳戶集點換禮

我要評比

大陸將強制實施生活垃圾分類，同時也將以「綠色帳戶」、「環保檔案」等配套方式鼓勵居民參與分類。對比台灣在垃圾分類上已行之有年，回收成果超越美、英等先進國家。

台灣2004年開始實施垃圾強制分類，回收率高達56.8%，贏過美國的34%，更是歐盟回收率的兩倍以上。強制進行分類回收至今，台灣每人每天僅產生0.37公斤的垃圾。

從大陸環保部發布的《全國廢物汙染年報》中，北京以年產790萬噸生活垃圾為大陸生產量最大城市；重慶、深圳也超過570萬噸，驚人的垃圾產量，分類回收刻不容緩。

大陸近期將強制實施垃圾分類，首批執行城市共46座。除了制定法令，增加約束力外，也以「綠色帳戶」為獎勵機制，對正確分類的居民給予可兌換的積分作為獎勵。

最先提出「綠色帳戶」的上海市目前已有逾100萬戶使用數，全市已累積超過2.23億積分。上海一處社區居民推行綠色帳戶不到兩年，已有95.3%的居民參與，著手垃圾分類也達97.5%。

(旺報)