歐盟對英脫歐協議採取強硬立場

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金融時報報導，歐盟領袖將對英國脫歐談判採取強硬立場。根據歐盟曝光的談判指導草案內容顯示，歐盟明確表示，雙方必須先對退歐條款達成協議，才會與英國未來的關係進行談判。

根據該草案指出，歐盟27國領袖將在下月高峰會針對英國首相梅伊(Theresa May)的退歐申請給予強硬的政治回應。其中歐盟將要求雙方必須先對退歐條款達成協議，才會與英國未來關係進行談判。

(工商)