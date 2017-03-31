日職開打 大谷翔平面對高中學長敲兩安
日本職棒今正式開打，去年拿下日本一的火腿隊，首役迎戰西武獅，「雙刀流」大谷翔平今擔任指定打擊，4打數擊出2支安打，不過球隊受制於西武投手菊池雄星7局好投壓制，終場以1比8吞下敗仗。
大谷翔平在春訓期間受傷，導致投球進度過慢，熱身賽都以打者身分上場，今開季首戰，也扛下陣中指定打擊，擔任球隊第三棒，面對高中學長菊池雄星成為，大谷首打席被三振，不過隨後2打席，都順利敲安，還包含一支二壘安打。
不過菊池雄星此役展現壓制力，主投7局，被擊出4支安打，飆出4次三振，僅在第5局面對市川友也被轟出陽春炮失掉1分，成功封鎖衛冕軍，拿下勝投。
而去年球季結束後，花30億日圓進行大補強的讀賣巨人，首役雖然旅日好手陽岱鋼因傷缺陣，但還是展現強大火力，坂本勇人與阿部慎之助都敲出全壘打，終場以6比2擊敗中日龍拿下勝利。
(中時電子報)
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