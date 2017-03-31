美2月通膨達陣 支撐Fed今年續升息

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美國周五公布2月個人支出雖創6個月來最小增幅，不過聯準會(Fed)偏好的通膨指標-個人消費支出物價指數(PCE)卻締造近5年最大年增幅，這也強化外界對於Fed今年至少將再度升息兩次的預期。

商務部公布2月個人支出，僅比前月略增0.1％，為去年8月以來最小增幅。至於1月個人支出經修正仍然為月增0.2％不變。

(工商)