中市府頒獎肯定無障礙友善建築

台中市府都發局長王俊傑（中）頒獎肯定無障礙友善建築，持續拓展活動形式扎根觀念教育。（盧金足攝）

潭子區新興國民小學榮獲「特優」評等，校舍間連接設計及無礙障通路完善及平整。（圖／台中市政府提供）

因應國內高齡社會趨勢，推動無障礙友善環境，台中市政府都市發展局舉辦「無障礙友善環境評選活動」，鼓勵及宣導建築物所有權人，管理人或起造人及建築相關從業人員對友善環境的重視，今天（31日）舉辦頒獎典禮，共有潭子區新興國民小學、長安醫院等10個處所獲獎，而未來市府也將接續透過參訪、觀摩等方式，讓無障礙空間及友善環境的觀念向下扎根。

都發局長王俊傑表示，無障礙友善環境的營造，是對人的尊重及進步城市的象徵，期能藉由評選活動，給予從事無障礙相關工作的第一線設計、管理從業人員與建築物所有權人、起造人實質上的鼓勵，未來也將逐步擴展活動形式，透過參訪、觀摩等，讓友善環境的觀念自然而然成為生活的一部分。

社團法人台灣建築發展學會理事長林大森指出，市府自104年起，舉辦「台中市無障礙友善環境評選活動」，輔導從加油站、餐廳至旅館等營業場所，改善無障礙空間，獲得不錯的成效，像是目前台中市5百多家加油站的無障礙設施全部合格，餐廳、商場也有超過8成的合格率，希望在市府與民間共同努力下，未來無論年齡、性別、身心機能等差異，都能享有安全、便利、友善的居住環境。

都發局說，今年評選活動區分為「政府機關組（公共建築物類）」、「民間組（私有建築物類）」、「獎勵組」等3個組別，針對各報名場所進行評選，選出「特優」、「優等」及「友善建築」3個獎項。其中今年首次設立的「獎勵組」，主要為鼓勵包括面積300平方公尺以下餐廳類場所等目前法令尚無規定須設置無障礙設施類建築物，自發性追求友善環境及重視無障礙的生活空間。

其中潭子區新興國民小學、長安醫院榮獲「特優」評等，逢甲大學（忠勤樓）、后里加油站、大甲日南加油站獲得「優等」，而「友善建築」則有台中國家歌劇院、德康老人長期照顧中心、順天領航家、威汀城市酒店、萊爾富便利商店新衛斯理店。

此次獲得「特優」的潭子區新興國民小學，校舍間連接設計及無礙障通路完善及平整，同時也不定期舉辦生命教育及特殊教育知能研習及宣導，並邀請行動不便的生命鬥士到校演講，讓師生瞭解友善環境的重要性。

此外，由於認為無障礙空間是醫院服務病人的第一個地方，另一個得到「特優」評等的長安醫院則應用科技，在無障礙廁所增設紅外線偵測器，如果使用人進入2分鐘完全未動就會發出警報，以預防病人在昏倒卻無人發現的危險。

(中時)