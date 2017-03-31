書香大台南 5校獲閱讀磐石獎 冠居全國
台南市營造書香大台南，推動閱讀成果斐然，教育部106年度全國國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選複審結果出爐，台南市共計中山國中、建功國小、協進國小、和順國小及億載國小5校獲獎，名列全國第一。
台南市推薦參加閱讀磐石獎學校複選校數計有國中2校、國小4校，獲獎學校高達5所，今年全國磐石學校國中組參賽28校，得獎學校共12校，台南市佔1校；國小組參賽51校，得獎者共28校，台南市佔4校，總獲獎校數及國小組獲獎校數均為全國之冠。
獲獎學校展現各校推動閱讀的成果，中山國中「閱讀三部曲 樂閱在中山」、建功國小「建功愛閱~聞書香.品書方.做書章」、協進國小「享閱米納多─啟動0.1的改變」、和順國小「Wow!細讀和順!戲讀和順!」及億載國小「乘著閱讀翅膀 藝起飛翔」。
另外，台南市推薦安平區億載國民小學志工團參加閱讀推手個人組複選；推薦復興國中高雅芳教師、和順國中蔡怡婷教師、安順國中吳淑珍教師、西港區松林國小張志全校長、新營區新營國小吳鳳珠教師、安南區和順國小王慧敏教師等6位教師參加閱讀推手個人組複選，全數獲獎，得獎率百分百，閱讀推手個人組得獎人數亦為全國之最。
(中時)
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