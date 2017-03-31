美媒：五角大廈嚴審軍事人員赴中國

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美國華盛頓時報報導，五角大廈因中方不正當取得防衛科技，已提高美國軍事人員前往和過境中國大陸的規定。發生多起意外事件後，美國國安官員要求軍方人士避免過境。

美國資深記者葛茨（Bill Gertz）30日在華盛頓時報（Washington Times）報導，五角大廈關切中方以不正當手段採購國防科技，已採取步驟限制美國國防部相關人員入境和過境中國大陸。

報導指出，在多起美國人士過境中國前往第三地期間，遭到拘留和騷擾的意外事件後，美國國安官員呼籲，國防部人員應避免在中國過境。

報導引述美國國防機構內部指引內容，所有涉及科技交流與計畫前往中國，或在其他場合與中國公民有科技及社交接觸的美國國防部相關機構與個人，除了現有審核程序外，還須呈交「國防接觸建議書」（Defense Contact Proposal）。

建議書須由五角大廈負責採購、科技暨後勤的國防部次長辦公室轄下的國際軍事合作主任（ Directoratefor International Armaments Cooperation）參與協調同意後，才能進行。

報導指出，五角大廈在2008年已有屬於機密等級，和中華人民共和國接觸的DoD Instruction C-2000.23指引，以及美中軍事交流年度備忘錄，新的指引提高美國國防部現有與中方互動的規定。

報導還指出，1990年代，中方透過與美國能源部的交流計畫，取得美方極有價值的核武資料。中方武器專家在會議中，誘導美國科學家與武器研發人員，取得相關資料。1060331

(中央社)