印度超羽賽 周天成挺進男單4強
「大馬球王」李宗偉在印度超羽賽退賽，免於在8強遭遇偶像兼天敵的「台灣一哥」周天成果然一帆風順，31日只花了36分鐘，就以21比10、21比14淘汰丹麥對手，挺進男單4強。
「小天」將與印度的維納或丹麥的安通森拚搶決賽門票，兩人世界排名分別是38、26，與第9名的周天成都有好一段差距。
台灣好手31日共3組人馬出賽，可惜男單小將王子維先盛後衰，以21比19、14比21、16比21不敵第3種子丹麥艾克爾森，男雙李哲輝／李洋則以直落2不敵第6種子印尼組合，均無緣4強。
(中時電子報)
關鍵字：周天成
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