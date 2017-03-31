爆戀《步步》公主牽手遊日 王大陸這麼說

王大陸近年有不少緋聞。（圖／中時資料照）

王大陸被目擊和姜漢娜不時深情對望。（圖／翻攝自關愛成長八卦協會微博）

網友對比照片，認出女生是韓星姜漢娜。（圖／取材自關愛八卦成長協會微博）

男星王大陸因主演《我的少女時代》爆紅，知名度和人氣都直線飆升，緋聞也越來越多，日前才被爆和一名神秘白衣女同房過夜，最近又被目擊和在《步步驚心：麗》演出公主的姜漢娜同遊日本，傳出2人熱戀消息，對此，王大陸經紀人否駁。

微博「關愛八卦成長協會」爆料，網友日前在大阪環球影城捕獲王大陸，同行的還有一名長髮美女，兩人不時深情對望，且不只互動親密，爆料者還稱看到他們牽手接吻，曝光的照片中，女生被認出是演《步步驚心：麗》「皇甫妍華」的姜漢娜，引來外界猜測他們熱戀中。

姜漢娜曾在IG曬和王大陸合照。（圖／取材自姜漢娜IG）

王大陸和姜漢娜之前因合拍陸劇《鬼吹燈之牧野詭事》相識，而據《ETtoday》報導，王大陸經紀人表示，是一群人休假出去玩，被問到牽手接吻一事，則回應：「誰看到了？別輕易相信啦！」否認此起緋聞。

(中時電子報)