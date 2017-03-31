川普調查不公平貿易 台灣恐被開刀

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華爾街日報報導，美國總統川普周五將針對外國不公平貿易實務簽署2道行政命令，一方面徹查損害美國經濟的不公平貿易手段與成因，同時還將加強反傾銷與反補貼關稅的徵收，中國大陸與台灣恐都將淪為川普政府開刀的國家。

川普下周將做東在佛羅里達與中國國家主席習近平會面，川普趕在習川會前簽署徹查不公平貿易的行政命令引起外界關注，儘管川普政府強調相關政策並未針對特定國家，但長期以來造成美國龐大貿易逆差的主要來源就是中國。

(工商)