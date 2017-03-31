兄弟口角 警勸架遭砍傷

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新北市蘆洲區一對疑似有精神障礙的陳姓兄弟，今晚6時許在家發生口角糾紛，警方獲報後派員到場制止，過程中警員遭陳弟持鐵劍攻擊，導致額頭、左手臂劃傷，所幸送醫縫合後傷口無大礙，支援警力抵達後將陳弟逮捕，目前已帶回派出所偵訊中。

警方調查，陳姓兄弟疑似有精神障礙，平日與雙親同住，近日陳母因故住院，陳父今天到醫院陪伴，獨留兄弟2人在家，2人卻發生激烈口角引起附近鄰居注意並報警。

延平派出所警員劉智軒獲報到場後，因不得其門而入，輾轉聯繫到人在醫院的陳父返家開門，不料陳弟見父親回家，竟持家中鐵劍欲攻擊父親，劉智軒見狀趕緊上前阻攔，額頭及左手不慎遭鐵劍砍傷。

警方表示，劉智軒負傷後趕緊呼叫警力到場支援，並將陳弟逮捕，同仁也立刻將劉送醫，所幸傷口經縫合後無大礙，已將襲警的陳弟帶回派出所偵訊。

(中時)