回饋家鄉 苗栗青年舉辦50小時不斷電園遊會
苗栗縣生命大樂共享教育學會將於4月2日下午3點起至4月4日下午5點，在苗栗市英才夜市廣場舉辦「歡喜浴佛50小時不斷電園遊會」，老家咖啡、栗園米食、蘆竹湳生活藝術團隊、亮了工作室、古道茶飲、行深工作室、樂時光室內樂集、養心文化餐飲事業等返鄉青年團隊，將設攤協助辦理愛心公益園遊會。
老家藝文生活空間負責人陳鵬文指出，返鄉青年團隊為感謝在地鄉親護愛，藉由慶祝佛陀誕辰浴佛節活動，共同舉辦公益園遊會，規畫精采藝文活動及公益園遊卷認購，實質回饋在地居民與弱勢族群。
50小時不斷電園遊會規畫戶外電影院、感恩音樂會、深夜食堂等藝文活動，都是由返鄉青年夥伴共同完成。為了能讓不同職業與生活背景對象可以參與，特別連續三天不斷舉辦，夜間還有安排專屬活動，希望在活動三天讓更多在地居民可以參與歡喜浴佛祝福活動，也讓苗栗的四月洋溢生命幸福共享的氣氛。
本次園遊會將民眾認購的園遊會票券捐贈給在地社福團體單位，讓愛心延續。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。