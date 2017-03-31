回饋家鄉 苗栗青年舉辦50小時不斷電園遊會

苗栗縣生命大樂共享教育學會將於4月2日下午3點起至4月4日下午5點，在苗栗市英才夜市廣場舉辦「歡喜浴佛50小時不斷電園遊會」，老家咖啡、栗園米食、蘆竹湳生活藝術團隊、亮了工作室、古道茶飲、行深工作室、樂時光室內樂集、養心文化餐飲事業等返鄉青年團隊，將設攤協助辦理愛心公益園遊會。

老家藝文生活空間負責人陳鵬文指出，返鄉青年團隊為感謝在地鄉親護愛，藉由慶祝佛陀誕辰浴佛節活動，共同舉辦公益園遊會，規畫精采藝文活動及公益園遊卷認購，實質回饋在地居民與弱勢族群。

50小時不斷電園遊會規畫戶外電影院、感恩音樂會、深夜食堂等藝文活動，都是由返鄉青年夥伴共同完成。為了能讓不同職業與生活背景對象可以參與，特別連續三天不斷舉辦，夜間還有安排專屬活動，希望在活動三天讓更多在地居民可以參與歡喜浴佛祝福活動，也讓苗栗的四月洋溢生命幸福共享的氣氛。

本次園遊會將民眾認購的園遊會票券捐贈給在地社福團體單位，讓愛心延續。

(中時)