挪威女性特種獵人部隊 性別優勢利作戰

挪威「獵人部隊」（Jegertroppen）是世界首支純女性特種部隊，成員大多來自高中精英運動員。軍事指揮官說，阿富汗戰爭證明這些受過高度嚴格訓練的女中豪傑符合「作戰需求」。

英國廣播公司（BBC）報導，獵人部隊於2014年首創，原本有點像是實驗計畫，如今被視為成效良好，每年有大約12人通過令人筋疲力盡的訓練結訓，提供派遣精銳女兵部署海內外的管道。

回到1980年代，挪威是率先允許女性從事所有戰鬥角色的北大西洋公約組織（NATO）國家之一，不過實際人數一直偏低，當時女性獲准申請加入特種部隊，但沒有人能順利進入。

相較之下，美國和英國直到近來才解除女性正式加入戰鬥單位的限制。

美國2014年一項調查顯示，男性特種部隊士兵對女兵加入他們特別有抗拒感，主要的憂慮是怕嚴苛的訓練標準將降低，影響部隊凝聚力。但他們也擔心經前症候群所產生的影響。

負責操練獵人部隊的一名挪威男性特種部隊士兵，則對這些他口中「男性製造的」問題感到不耐。他說，在挪威，男女士兵多數不分房，經前症候群在訓練時「根本不是問題」。

不過他承認，是有一些確切的疑慮，那就是女士兵將受傷男士兵迅速帶往安全地點的能力。

他也指出，她們在徒手戰鬥中不會贏，但大部分時間部隊使用的是槍，而她們在許多時候射擊表現比男性同袍優異。

指揮官說，阿富汗戰爭證明受過高度嚴格訓練的女兵符合「作戰需求」，因為這些士兵在派駐保守社會期間，可蒐集情報並和當地婦孺互動交流。1060331

(中央社)