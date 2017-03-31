林鄭月娥獲北京中央任命為港特首
香港候任行政長官（特首）林鄭月娥今天獲北京中央任命為第5任特首，林鄭月娥晚上發表聲明表示感謝。
港府發表新聞稿指出，大陸國務院總理李克強今天主持召開國務院第7次全體會議，決定任命林鄭月娥為香港特別行政區第5任特首。
林鄭月娥在聲明中說，「懷著謙卑的態度，竭盡所能，嚴格按照『基本法』落實『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針，致力維護香港的核心價值，並帶領香港特別行政區政府服務市民。」
她也承諾在未來的日子，致力團結社會，發展經濟，改善民生，推進民主，建設更美好的香港。
依據香港基本法規定，香港當選特首必須獲得北京中央委任。
香港泛民主派人士曾質疑北京中央的任命只是程序性質，但北京方面強調，這是實質性任命，沒有北京中央的任命，特首即使當選也不能上任。1060331
(中央社)
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