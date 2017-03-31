加國1月GDP月增0.6％ 大幅超出預期

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在製造業與能源業帶動下，加拿大1月經濟產出大幅超出預期！加國統計局週五表示，1月國內生產毛額月增0.6％，為市場預期0.3％的兩倍。若與上年相比，該國1月GDP則增長2.3％。目前經濟學家看好加國第1季GDP可望年增3.5％至4％。

(工商)