桃園市秘書處 赴竹縣交流兩岸事務
桃園市政府秘書處處長顏子傑31日率領秘書處工作團隊赴新竹縣政府進行兩岸事務業務交流。雙方針對辦理兩岸活動相關經驗及未來執行規劃等面向交換意見。顏處長說，希望同仁藉由業務觀摩，促進同仁對兩岸事務辦理的掌握，有助於未來桃園市兩岸事務小組推動兩岸城市交流的質量。
顏子傑表示，兩岸事務業務自今年3月由研考會移交秘書處辦理。他認為兩岸城市交流應該要「多一點善意與對話、少一點敵意與誤解」。他也希望藉由桃竹竹苗治理平台的跨縣市合作，拓展兩岸城市各項交流的可能性。
新竹縣過去在推動兩岸交流事務有豐富經驗，民政處處長吳聲祺說，近年與中國交流頻繁，因為邱鏡淳縣長擔任世界客屬總會理事長，陸方經常透過社團方式邀請新竹縣參加客家系列活動。今日與桃園市業務交流，他也分享台灣國際客家嘉年華會辦理經驗與成果。此外，縣府近年辦理義民祭、國際花鼓藝術節、2013台灣燈會、新埔花燈迎天穿等活動，均有兩岸表演團體互訪的經驗，交通旅遊處亦赴陸辦理旅展行銷新竹。
(中時)
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