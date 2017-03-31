坎城影展海報挨批修圖 影中人打破沉默

法國坎城影展今年海報以義大利女演員克勞第亞．卡蒂納為主角，但一公布就引起修圖爭議。她聲明說，圖片把她轉化成一個夢，是一種昇華，她身為女性主義者，認為沒有不妥。

克勞第亞．卡蒂納（Claudia Cardinale）在1960年代，是許多影迷心中的女神。

這張海報以紅色為底，寫上金色的數字「70」和「坎城」（Cannes）字樣，搭配克勞第亞．卡蒂納於1959年羅馬某處的屋頂上拍攝的照片，她當時不過20歲出頭，旋轉的身形和臉上的笑容充分顯示她正盛的青春。

但媒體很快就發現，照片經過修圖，她的腰圍、手臂和腿都被修得更纖細，在社群網絡也引起熱烈討論。

爭議延續兩天後，坎城影展今天在官方網站分享克勞第亞．卡蒂納的聲明，並表示「影展感謝她的聲明，也完全同意她的說法」。

克勞第亞．卡蒂納在聲明中說，她對圖像的藝術性製作沒有意見，「這張海報遠不只表現了我，更表現了舞蹈和飛翔。圖片是為了強調優美效果而被修改，把圖中的我轉化成一個夢，這是一種昇華」。

她說，在這件事上，不需要在乎寫實，「我身為堅定的女性主義者，看不出有對女性身體不尊重之處」。

她最後說，世界上有更多事情需要討論，「這只是電影，別忘了這點」。

影展官方補充，「確實，這不是照片，而是一張海報，一件圖像設計。影展感謝巴黎的Bronx Agence創作出這麼美麗的作品，也再次表達影展官方的完全支持」。1060331

(中央社)