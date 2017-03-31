彰化大雨 大甲媽反而準時駐駕天后宮

大甲媽祖今天在彰化市區遶境，傍晚一場大雨，反而讓原本在回鑾時總是延誤的大甲媽祖依原定時間駐駕彰化天后宮。

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜的遶境活動，媽祖鑾轎今天沿著台1線中山路一路北上，行經員林市、大村鄉、花壇鄉以及彰化市，彰化縣長魏明谷下午也特別在花壇鄉迎接大甲媽鑾轎，向媽祖祈求國泰民安、健康幸福平安。

往年大甲媽回鑾經過彰化市區時，熱情的信眾搶著迎接媽祖，總是讓駐駕宮廟的時間嚴重延誤，不過彰化市區今天傍晚降下大雨，反倒讓媽祖鑾轎遶境的行程順利進行，晚間準時駐駕彰化天后宮。

不過，彰化縣的民眾仍展現對媽祖的熱情，依舊有人燃放煙火，也有人在彰化市永樂商圈街頭上放鞭炮，產生的濃煙讓行經的路人都睜不開眼，也有民眾在永樂商圈內排隊等著鑽轎腳，但商圈內人潮眾多，考量到安全因素，工作人員勸阻民眾排隊鑽轎腳。

大甲媽鑾轎晚間駐駕彰化天后宮，預計明天凌晨零時起駕北返，往台中市清水地區前進，繼續遶境行程。1060331

(中央社)