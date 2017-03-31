密大3月消費者信心指數 終值達96.9

我要評比

密西根大學週五公布3月消費者信心指數終值，雖然從2月的96.3升高至96.9，不過卻低於初值的97.6。

負責該調查的經濟學家柯亭(Richard Curtin)指出，從調查的分類項目來看，顯示美國民眾目前對於川普政府與美國經濟未來的看法似乎呈現嚴重分歧。

(工商)