柯文哲擬募款力推台印交換學生計畫

台北市長柯文哲今天下午拜會印度理工學院（IIT）德里分校，宣布將提供10個獎學金名額給IIT德里分校，返台後將尋求企業贊助設立台印獎學金，提供更多交換學生名額。

柯文哲在拜會行程結束後指出，台北市立大學下週將與IIT德里分校簽姊妹校備忘錄，雙方並推動交換學生計畫，台北市立大學提供10個名額，對方則提供2到3個名額給台灣，但對台灣來說，是吸收到印度最好的年輕人才。

他表示，返台後將找台北市電腦公會邀一些企業一起探討，由企業捐助設立台印獎學金，以提供更多名額給IIT德里分校等優秀印度學生來台就讀，畢業後可成為台灣企業的人才，留下來工作。

至於能給多少獎學金和多少名額，柯文哲說，就看募款的成效如何。

柯文哲下午在駐印度代表田中光陪同下，率台北訪團拜會IIT德里分校，由分校國際長桑吉（Sanjeev Sanghi）接待，桑吉向柯文哲等人介紹IIT德里分校現況及引導參觀校園與教室，雙方並討論交換學生等進一步合作。

柯文哲表示，台北市希望吸引更多IIT德里分校的學生到台北唸書，並在畢業後留在台灣工作，因為IIT德里分校聚集了印度最好的學生。

田中光則指出，由於台灣相信教育是國際關係發展的基石，過去幾年在教育投入許多心力，並在許多印度大學設立台灣華語教育中心，讓印度學習華語以增加競爭力，目標是讓23所IIT德里分校都設有台灣華語教育中心。

他又表示，台北市立大學提供10個名額給IIT德里分校學生，希望透過這樣的交換學生能增進台印年輕人的彼此了解，因為年輕人是台印的未來。

桑吉說，由於今年德里分校的獎學金申請已經結束，也許這項交換學生計畫可以從2018年開始，但校方很高興學生能到台灣就學，也樂見學生畢業後能有台灣企業聘用。

不過，柯文哲在與桑吉對談時，用華語說IIT德里分校的學生非常厲害，即使拿到獎學金到台北市立大學，最後也是會跑去台大。

當被媒體問到上述這句話意思是台北市立大學師資不如台大時，柯文哲說，他只是想強調IIT德里分校的學生很優秀，因為只有0.5%的應屆畢業生可以進入這所學校，請大家不要再害他。1060331

(中央社)