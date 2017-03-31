提勒森首次北約會談 商討俄侵略行動
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天表示，他將與北大西洋公約組織（NATO）各盟邦就「俄羅斯在烏克蘭的侵略行為」舉行會談，表明川普政府對俄國採取了比較強硬立場。
提勒森一抵達布魯塞爾以出席首次北約會談時就表示：「我們希望就北約在歐洲、特別是東歐的立場進行商討，以因應俄羅斯在烏克蘭等地的侵略行動。」
提勒森出席這項會談所要達成的川普政府首要之務是，敦促北約各盟國履行承諾，擴大防務支出，因為美方自稱，已在太長時期分攤了「不成比例」的防衛經費。
路透社報導，提勒森稍後在會議上告訴各盟邦，美國將遵守先前的協議，並確保北約有能力自衛，包括抵禦俄羅斯的侵略。
他並敦促盟邦，達成國內生產毛額2%的國防支出目標。
（譯者：中央社廖禹揚）1060331
(中央社)
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