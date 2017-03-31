揪逃稅洗錢 荷蘭查扣金條珠寶奢華車

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荷蘭檢方今天表示，荷蘭調查人員接獲密報、得知瑞士一家銀行約有5萬5000個可疑帳戶後，與各國聯手追緝逃稅犯，已查扣畫作、金條和珠寶，並逮捕2人。

路透社及英國廣播公司（BBC）報導，荷蘭金融犯罪起訴辦公室表示，荷蘭、英國、德國、法國和澳洲昨天展開了協同一致的突擊行動。

荷蘭檢方發表聲明說，荷蘭正對涉嫌逃稅和洗錢的數十人進行調查。

聲明說，嫌犯將錢存入瑞士1家銀行，並未向當局申報。

檢方發言人表示，各國調查將「持續數日或數週」。

荷蘭金融犯罪起訴辦公室表示，已在海牙、霍夫多普（Hoofddorp）、索爾（Zwolle）及文羅（Venlo）等地房宅內查扣管理紀錄、銀行帳戶資料、不動產、珠寶、一部豪華汽車、昂貴畫作和金條。1060331

(中央社)