一封致未來書信 北京中學生一夕成網紅
「願你走出半生，歸來仍是少年」，北京一所中學初中二年級學生寫給未來自已的隨筆「願你」，在網路上走紅。語文老師點評，也許是孩子文章中寄託的美好願望，說出很多人中年想說的話。
新京報今天報導，「願你」出自北京市第四中學初二學生張詠言之手。在一次主題圍繞「人生導航」的寫作活動中，寫給熟悉的人或歷史上某些人物的一封信，張詠言這篇文章是寫給未來的自已。
文章中寫道：「願你平安無事的度過青春期，但別平安無事的度過青春」、「願你的成熟不是被迫。學著笑而不語，…學著接受不盡人意」。
「願你有盔甲也有軟肋。善良得有原則，感性得有底線」、「願你走出半生，歸來仍是少年」。
語文老師王允指出，「願你走出半生，歸來仍是少年」這兩句話，雖不是學生張詠言原創，而是一本書名，但是她記住了這句話，並運用到自己的文章中，這句話也點亮文章全篇。
王允說，學生張詠言恬靜陽光，喜歡美好的詞句。也許是孩子文章中寄托的美好願望，及面對挫折的積極態度，觸動很多人的內心，才得以讓文章在網路上傳開。
有網友說這篇文章是「中國考試制度下，孩子背誦好詞、好句串成的雞湯文」，對於這種說法，王允不能接受。他說，這只是孩子的一篇隨筆，並不是考試作文。1060331
(中央社)
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