蘇格蘭致函英相 正式要求第2次獨立公投
蘇格蘭政府今天正式要求英國首相梅伊（Theresa May）讓蘇格蘭舉行第2次獨立公投，英國脫離歐盟引發的危機加深。
法新社報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）致函梅伊指出：「我寫這封信...是要在雙方政府之間展開初期討論，以便在1998年蘇格蘭法（Scotland Act 1998）第30章命令之下達成共識，讓蘇格蘭議會得以立法舉行公投。」
擔任執政蘇格蘭民族黨（SNP）主席的施特金說：「蘇格蘭人民必須擁有選擇自身未來的權力─簡言之，行使我們自決的權力。」
蘇格蘭議會28日以69票贊成、59票反對，支持蘇格蘭再次舉辦獨立公投，但若未取得倫敦當局允許，就無法舉行有法律約束力的公投。
蘇格蘭2014年公投，有55%的選民反對獨立，2016年則有62%選民選擇留在歐盟，不過由於不敵英格蘭與威爾斯的票數，引發另一場憲政危機。
路透社報導，梅伊已指出，英國才剛開始與27個歐盟夥伴正式啟動複雜的兩年分手談判，目前不是另舉行公投的正確時機。施特金對此表示，因英國脫歐，情勢已有變化。1060331
(中央社)
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