業績好轉 夏普日本員工每人發3000日圓
處於經營重建中的夏普公司31日宣布，將向國內的集團員工約1.9萬人，每人發放3000日圓，作為對努力實現業績復甦的「感謝費」，此舉目的在提升公司士氣。
共同社報導，社長戴正吳當天在年度末給員工的寄語中稱，希望大家用這筆錢與一年來共同奮戰的同事們聚會，或者用來犒賞支持自己的家人。據悉各部門將把裝有現金的信封發給員工。
夏普還宣布，作為給成績突出的管理人員的報酬，將於近期實施新的股權激勵制度，透過將股價與報酬掛鉤來激發工作熱情。
夏普去年8月納入台灣鴻海精密工業旗下後，業績有所好轉。股價也從去年8月的87日圓谷底，回升到了30日收盤時的451日圓。
日本放送協會（NHK）報導，夏普與鴻海攜手致力削減成本等，去年10月至12月的決算，出現睽違2年3個月的盈餘，且本年度下半年的半年決算，最終損益也可望出現盈餘。夏普由於業績好轉，而於年度結尾的3月31日對日本國內1萬9000餘名員工，一律發放3000日圓現金，表達感謝之意。
報導說，發放現金總額逾6000萬日圓，據夏普表示，對員工一律發放現金，最近並無此例。1060331
(中央社)
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