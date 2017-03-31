突破20萬人次創新高 世界搏茶會完美落幕

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2017世界搏茶會今天劃下完美句點，所有參展的茶人與縣長張花冠、副縣長吳芳銘及文觀局許有仁一同在搏茶會中留下美好的倩影（余信賢攝）

2017世界搏茶會在今天劃下完美句點，縣長張花冠在現場發表感性談話（余信賢攝）

在嘉義蒜頭糖廠西側舊倉庫區舉辦的2017年世界搏茶會，從3月18日開展以來受到各界好評，來自全國各地政府單位、企業、民間社團及茶葉愛好人士都前來品嚐優質嘉義茶，讓14天的展期參觀人次突破20萬人，為搏茶劃下完美的句點。

嘉義獨特茶文化藉由搏茶會成功將茶產業推廣於大眾，不僅邀請阿里山南北道茶人帶私房好茶下山奉茶，20家茶相關品牌廠商也透過此次匯聚，達到產業交流與整體推廣的目的，包含友友飯店集團董事長潘仁德、豪景大飯店創辦人侯博文、三福集團總裁蕭火綿、杜英達律師也都慕名前來參觀考察。

世界搏茶會今天下午5點正式閉幕，在會場嘉義縣長張花冠感性地向在場所有參展的人道謝，期待明年一同再創高峰。

副縣長吳芳銘也感謝大家支持，有4個千萬送給大家，感謝諸位鄉親的支持。期待明年搏茶會人數可以突破30萬人。

再撤場的同時，主辦方也準備豐盛的歡送晚宴，歡送大家。在宴會中每位茶人紛紛交換彼此的意見，期待明年搏茶相見歡。

文觀局長許有仁指出， 2017世界搏茶會活動內容相當豐富，包含世界茶文化展演、世界大茶會、世界茶器展、茶業展銷會及茶旅行、夜間茶席、山光˙水影主題館、Tea Bar創意茶食，與客家擂茶館，原定十天的展期再加上四天延展活動，吸引來自全國遊客，成功帶動嘉義縣觀光人潮。

(中時)